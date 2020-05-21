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الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. أخر رحلة لنقل 6300 مصري مخالف للإقامة بالكويت

الخميس 21/مايو/2020 - 10:49 ص
مواطنين
مواطنين
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أن شركة مصر للطيران، تسير اليوم الخميس، آخر رحلة لمخالفي الإقامة من المصريين وعلى متنها 300 شخص، من مطار الكويت إلى مطار القاهرة.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي من تم نقلهم بالتنسيق بين السفارة المصرية والكويت 6300 مواطن مصري على متن 36 رحلة استثنائية.

وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

كما أشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية في الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

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