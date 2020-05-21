المقاتلات الروسية «سوخوي - 57» تجتاز الاختبارات

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن مقاتلات الجيل الخامس الروسية (سوخوي – 57) اجتازت جميع الاختبارات والمتطلبات، التي تم وضعها أثناء تصميمها.وقال بوريسوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء روسية اليوم الخميس - "لقد أثبتت مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سوخوي-57" خلال الاختبارات جميع متطلبات المواصفات التكتيكية والفنية بالكامل".وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن العقد الحكومي بشأن تسليم 76 طائرة من هذا النوع للقوات المسلحة الروسية سيتم وفقا لجدول التسليم، ولكنه لم يكشف عن هذا الجدول الزمني.