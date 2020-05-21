كثافات مرورية متوسطة في القاهرة والجيزة
الخميس 21/مايو/2020 - 09:14 ص
نجلاء رفاعيطباعة
ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الخميس، في شوارع القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.
وتباطأت حركة المرور على الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، وظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج، وبدائري المرج والمنيب.
وظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، وزحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة بميدان لبنان حتى رمسيس.
وتزاحمت حركة السيارات بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية، وأعلى كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد، وكذلك الأمر بمحور 26 يوليو من صفط اللبن مرور.
وتباطأت حركة المرور بمحور 26 يوليو، حيث شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، جوزيف تيتو اتجاه شيراتون، الدائري من الأوتوستراد للكورنيش، بمحور صفط اتجاه الدائري، وكذلك الأمر بشارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة.
وتباطأت حركة المرور على الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، وظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج، وبدائري المرج والمنيب.
وظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، وزحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة بميدان لبنان حتى رمسيس.
وتزاحمت حركة السيارات بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية، وأعلى كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد، وكذلك الأمر بمحور 26 يوليو من صفط اللبن مرور.
وتباطأت حركة المرور بمحور 26 يوليو، حيث شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، جوزيف تيتو اتجاه شيراتون، الدائري من الأوتوستراد للكورنيش، بمحور صفط اتجاه الدائري، وكذلك الأمر بشارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة.