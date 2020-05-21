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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية متوسطة في القاهرة والجيزة

الخميس 21/مايو/2020 - 09:14 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الخميس، في شوارع القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وتباطأت حركة المرور على الطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، وظهرت الكثافات بصورة عالية أعلى مناطق بهتيم ومسطرد والمرج، وبدائري المرج والمنيب.

وظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، وزحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة بميدان لبنان حتى رمسيس.

وتزاحمت حركة السيارات بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية، وأعلى كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد، وكذلك الأمر بمحور 26 يوليو من صفط اللبن مرور.

وتباطأت حركة المرور بمحور 26 يوليو، حيث شهد كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، جوزيف تيتو اتجاه شيراتون، الدائري من الأوتوستراد للكورنيش، بمحور صفط اتجاه الدائري، وكذلك الأمر بشارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة.

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