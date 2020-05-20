رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعلن عودة السياحة رسميًا منتصف يونيو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:35 م
اليونان
اليونان
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، تمديد البرنامج الحكومي لدعم الأعمال التجارية خلال شهر يوليو القادم عن طريق تخفيض في الضرائب، كجزء من خطة لإعادة إحياء السياحة وقطاعات أخرى تضررت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ميتسوتاكيس، في خطاب متلفز اليوم الأربعاء، إن موسم السياحة في اليونان سيعود بشكل رسمي يوم 15 يونيو المقبل، على أن تُستأنف الرحلات الدولية في أول يوليو، فيما سيُجري مسئولو الصحة اختبارات فيروس كورونا المستجد في المطارات.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن تخفيض الضرائب تضمن تقليل ضريبة القيمة المضافة على أجرة المواصلات العامة، وأسعار تذاكر السينما المفتوحة، والمشروبات غير الكحولية مثل القهوة إلى 13% نزولا من 24%، وذلك بداية من أول يونيو المقبل وحتى 31 أكتوبر.

وقال ميتسوتاكيس: "أنا لم أُخف أبدا حقيقة أن الكفاح من أجل الحياة سيكون له تأثير اقتصادي كبير.. بجانب ذلك في جميع أنحاء العالم التكلفة بالفعل هائلة".

وأضاف قائلا: "بالنسبة لليونان خاصة، الخطر على الأرجح أكبر، ليس فقط لأن الأزمة تضرب قطاعات حيوية مثل السياحة وتقديم الطعام، لكن أيضا لأن الجائحة عطلت مسار البلاد في وقت كانت تدخل فيه سريعا إلى مسار التنمية".

وأوضح ميتسوتاكيس أن شهري يناير وفبراير الماضيين كانا "ممتازين" للاقتصاد اليوناني، لكن يبدو الآن أنهم منذ أمد طويل، مشيرا إلى أن الآن "يجب التقاط خيط التقدم حتى نتحول من دولة نموذجية في الدفاع ضد الفيروس إلى دولة نموذجية في العودة إلى الرخاء".

وتضمنت خطة الحكومة اليونانية أيضا دعم مرتبات واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في قطاع السياحة، كما ستقدم إعانات بطالة للعاملين الموسميين في القطاع ولن يتم استئجارهم أو توظيفهم هذا العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

30 إصابة جديدة بكورونا في مالي

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية