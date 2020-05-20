اليونان تعلن عودة السياحة رسميًا منتصف يونيو

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، تمديد البرنامج الحكومي لدعم الأعمال التجارية خلال شهر يوليو القادم عن طريق تخفيض في الضرائب، كجزء من خطة لإعادة إحياء السياحة وقطاعات أخرى تضررت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال ميتسوتاكيس، في خطاب متلفز اليوم الأربعاء، إن موسم السياحة في اليونان سيعود بشكل رسمي يوم 15 يونيو المقبل، على أن تُستأنف الرحلات الدولية في أول يوليو، فيما سيُجري مسئولو الصحة اختبارات فيروس كورونا المستجد في المطارات.وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن تخفيض الضرائب تضمن تقليل ضريبة القيمة المضافة على أجرة المواصلات العامة، وأسعار تذاكر السينما المفتوحة، والمشروبات غير الكحولية مثل القهوة إلى 13% نزولا من 24%، وذلك بداية من أول يونيو المقبل وحتى 31 أكتوبر.وقال ميتسوتاكيس: "أنا لم أُخف أبدا حقيقة أن الكفاح من أجل الحياة سيكون له تأثير اقتصادي كبير.. بجانب ذلك في جميع أنحاء العالم التكلفة بالفعل هائلة".وأضاف قائلا: "بالنسبة لليونان خاصة، الخطر على الأرجح أكبر، ليس فقط لأن الأزمة تضرب قطاعات حيوية مثل السياحة وتقديم الطعام، لكن أيضا لأن الجائحة عطلت مسار البلاد في وقت كانت تدخل فيه سريعا إلى مسار التنمية".وأوضح ميتسوتاكيس أن شهري يناير وفبراير الماضيين كانا "ممتازين" للاقتصاد اليوناني، لكن يبدو الآن أنهم منذ أمد طويل، مشيرا إلى أن الآن "يجب التقاط خيط التقدم حتى نتحول من دولة نموذجية في الدفاع ضد الفيروس إلى دولة نموذجية في العودة إلى الرخاء".وتضمنت خطة الحكومة اليونانية أيضا دعم مرتبات واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في قطاع السياحة، كما ستقدم إعانات بطالة للعاملين الموسميين في القطاع ولن يتم استئجارهم أو توظيفهم هذا العام.