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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا تعلن تفاصيل امتحانات نهاية العام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:05 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، منح الطلاب أسبوعين للتدريب على المنهج العملي الخاصة بالامتحانات العملية والشفوية، ومن ثم اختباره به واجتيازه له بعد نهاية هذه المدة، كما ستبدأ الجامعة في استلام أبحاث طلاب فرق النقل إلكترونيًا على البريد الإلكتروني المُعلن لأعضاء هيئة التدريس أساتذة المقررات، والمدون على الاستمارة البحثية بكل مقرر بمنصة المقررات الإلكترونية اعتبارًا من 1 وحتى 15 يونيو المقبل، وقبول الأبحاث المكتوبة بخط اليد بعد تصويرها، وتحويلها إلى صورة إلكترونية تسمح برفعها على البريد الإلكتروني لأستاذ المقرر.

وأضح عبدالنبي، في بيان، أنه فيما يتعلق بعودة الدراسة وبدء امتحانات الفرق النهائية بالكليات، يكون أول يوليو القادم موعد بدء امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة العشرين، مطالبًا عمداء الكليات بإعداد مقترحات بجداول الامتحانات في حيز زمني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع بالتناوب بين الطلاب في مختلف التخصصات، وعلى فترة واحدة صباحية، لتفعيل أعمال التعقيم يوميًا بلجان الامتحانات، وكذلك انتهاء أعمال التصحيح، وإعلان النتائج في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من انتهاء الامتحانات، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب خلال أعمال الامتحانات، مؤكدًا بأنه تم توفير كبائن للتعقيم على جميع بوابات الجامعة، وتوفير الواقيات الشخصية للطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الشهري برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالعام الجامعي القادم في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المُسْتَجد، ووضع الخطط المستقبلية والضوابط والآليات والإجراءات الاحترازية داخل الجامعة؛ لانضباط المحاضرات والعملية التعليمية، حيث اعتمد المجلس تشكيل لجنة يُمثلها عمداء الكليات بالقطاعات التربوية، والنظرية، والعملية والقطاع الطبي؛ لصياغة آليات ومقترحات تدعيم النظم التعليمية وآليات تطوير استراتيجية التعليم العالي في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه الأزمة؛ وذلك لرفعها لمجلس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تكون مهامها التنسيق بين الكليات لإيجاد الأطر العامة، والمقترحات العملية القابلة للتنفيذ؛ لتوفير سبل الدراسة للطلاب، وانعقاد المحاضرات المباشرة أو التعليم عن بعد، ومواعيدها خلال العام الدراسي القادم، بما يضمن تقليل التزاحم وكثافة الطلاب المترددين على الجامعة، وتوفير المسافة الآمنة بينهم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

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