موريتانيا تبحث هاتفيًا مع قادة الساحل الإفريقي سبل مواجهة كورونا





كما ترأس اجتماعا متعدد الأطراف لقادة المجموعة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بدعم المجموعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

بحث الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، مع قادة مجموعة الساحل الإفريقية، التي يتولى رئاستها الدورية، سبل التعاون لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس غزواني أجرى مباحثات هاتفية مع كل من الرئيس المالي بوبكر كيتا، والرئيس التشادي إدريس دبي، والرئيس النيجيري يوسوفو محامدو، والرئيس البوركينابي مارك روش كريستيان كابورى، تناولت عدة موضوعات من أبرزها كيفية التعامل مع فيروس "كورونا" في المنطقة.وهنأ الرئيس الغزواني القادة الأربعة، خلال مكالماته المنفصلة معهم، بعيد الفطر المبارك، وبحث معهم مجالات التعاون والإشكاليات المرتبطة بالأمن والتنمية بمنطقة الساحل الإفريقي.وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قيادة الساحل الإفريقي قبل شهرين، وترأس قبل أيام قمّة عبر الفيديو كونفرانس للمجموعة، تناولت الانعكاسات السلبية الخطيرة لتفشي كورونا على الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، وسبل تكثيف الجهود لمواجهة الوباء الفتاك.