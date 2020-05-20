انخفاض معدل التضخم في كندا إلى أقل مستوى منذ 2009

انخفض معدل التضخم في كندا إلى معدل سنوي -0.2 في المائة في شهر أبريل الماضي، حيث أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى انخفاض أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في كندا إلى القراءة السلبية، حيث أصبح سعر كل شيء أرخص بكثير في الشهر الماضي مما كان عليه قبل عام، وكان الانخفاض في أبريل هو المرة الأولى التي انخفض فيها معدل التضخم السنوي في كندا إلى المنطقة السلبية منذ سبتمبر 2009.وأفاد تقرير وكالة الإحصاء الكندية أن الإنتاجية تراجعت في معظم المقاطعات العشر عام 2018 بعد تسجيلها ارتفاعا في كل واحدة منها في العام السابق 2017، لكنها بالإجمال حافظت على استقرارها.ولاحظت وكالة الإحصاء في تقريرها حصول تراجع في الإنتاجية المتعددة العوامل في مقاطعات الأطلسي الأربع عام 2018، وسجلت فيها أكبر التراجعات بين المقاطعات الكندية العشر في العام المذكور.