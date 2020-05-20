رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض معدل التضخم في كندا إلى أقل مستوى منذ 2009

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:24 م
كندا
كندا
أ ش أ
طباعة
انخفض معدل التضخم في كندا إلى معدل سنوي -0.2 في المائة في شهر أبريل الماضي، حيث أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى انخفاض أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في كندا إلى القراءة السلبية، حيث أصبح سعر كل شيء أرخص بكثير في الشهر الماضي مما كان عليه قبل عام، وكان الانخفاض في أبريل هو المرة الأولى التي انخفض فيها معدل التضخم السنوي في كندا إلى المنطقة السلبية منذ سبتمبر 2009.

وأفاد تقرير وكالة الإحصاء الكندية أن الإنتاجية تراجعت في معظم المقاطعات العشر عام 2018 بعد تسجيلها ارتفاعا في كل واحدة منها في العام السابق 2017، لكنها بالإجمال حافظت على استقرارها.

ولاحظت وكالة الإحصاء في تقريرها حصول تراجع في الإنتاجية المتعددة العوامل في مقاطعات الأطلسي الأربع عام 2018، وسجلت فيها أكبر التراجعات بين المقاطعات الكندية العشر في العام المذكور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 21 وفاة و745 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

حكم بالإعدام عبر تطبيق «زوم» فى سنغافورة

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء