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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

7 آلاف كرتونة غذائية.. فعاليات مكثفة لـ«مستقبل وطن» بالمحافظات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:40 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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نظمت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار أحمد فوزي، عددًا كبيرا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين ودعم الطبقات البسيطة، من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية في قرى المحافظات مختلفة، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم"، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، وأمينه العام.

وكونت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بعدد من المحافظات أبرزها جنوب سيناء، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، سوهاج، بتكوين فرقا للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة خاصة المزدحمة، وتوزيع إرشادات توعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قامت الأمانة بتنظيم حملة للرش والتطهير شاملة المساجد والكنائس، وبعض الجمعيات ودور المسنين والمنشآت الحيوية.

ووزعت الأمانة أكثر من 7000 كرتونة على الأقسام والمراكز خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى توفير خضروات وفواكه بأسعار مدعمة، في وراق الحضر شارع كورنيش النيل ولمدة 10 أيام، وتوزيع 2000 كمامة وقاية من فيروس كورونا على مدارس الوراق لتوفير الحماية لأهالينا، نظرا لوجودهم في المدارس المختلفة لتقديم البحوث الدراسية لمدة 5 أيام، وتشكيل فرق عمل شبابية لتنظيم سير عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.

كما نظمت الأمانة بجنوب سيناء، بالتعاون مع أمانه شباب حزب مستقبل وطن وأعضاء الحزب بالمدينة، مبادرة "يلا نحمي مديتنا" من فيروس كورونا بمدينة رأس سدر انطلاقا من المسئولية الوطنية تجاه أهالينا، وقامت مجموعة من المتطوعين من شباب وأهالي المدينة بحملة لتطهير المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية وجميع أنحاء المدينة.

وفي محافظة أسيوط، جرى توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى لحزب مستقبل وطن بمركز منفلوط، وفي سوهاج تم توزيع أكثر 36000 ألف شنطة مواد غذائية على الأقسام والمراكز، وأكثر من 35000 ألف شنطة وكرتونة مواد غذائية على الأقسام والمراكز في المنيا، وكذلك عدد منها في محافظات أسوان، والإسماعيلية.

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