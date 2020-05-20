972 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 وفاة و972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وأوضح الوزير التركي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عدد حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 113،987، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 152،587 حالة، أما بالنسبة إلى الوفيات فقد وصل إلى 4222 وفاة.وأشار الوزير التركي، إلى أنه تم إجراء 20 ألفا و838 فحصا لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرفع الإجمالي إلى مليون و696 ألفا و355 فحصا.