الرئيس الجزائري الأسبق يشيد بجهود مكافحة فيروس كورونا

تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسبق اليمين زروال أبلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إنه "تلقى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال، بلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك، وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وما تقدمه من مساعدات للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، كما وعد بزيارته عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة".وبحسب البيان فقد شكر الرئيس تبون الرئيس الأسبق زروال على مكالمته وبادله تهاني العيد وتمنياته له ولعائلته بالصحة والهناء، وجدد له بالغ الاحترام والتقدير اللذين يكنهما له، معبرا عن مشاعر الصداقة والأخوة الجامعة بينهما منذ زمن بعيد.يذكر أن الرئيس زروال تولى حكم البلاد بين عامي 1995 و1999، ومنذ تقاعده وهو يعيش في منزله بولاية باتنة (شمال شرق).