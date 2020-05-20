جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب ملابس مموهة

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك، بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع، بقيادة العقيد محمد عبد الشافي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة بالمخالفة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وبناء على إخبارية مشتركة من سيد أبو خضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة مباحث ميناء نويبع، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 132805 واردة من الأردن ترانزيت للمنطقة الحرة ببورسعيد البيان الجمركي رقم 32 ث ث لسنة 2020 باسم شركة ا. ا. ا والمحملة على السيارة رقم 2997360 أردن قادمة من ميناء العقبة الأردني.وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من أحمد بيومي مدير مجمع الوارد وأحمد منصور مدير التعريفة وسيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 217 طردا بها 13 طنا و520 كيلو جرام أقمشة مموهة محظور دخولها للبلاد، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات الجمركية 2 مليون و740 ألف جنيه.قرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 20 لسنة 2020 بمعرفة محمد عبدالخالق مدير إدارة الشئون القانونية.