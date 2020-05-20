الصحة: بدء تسليم مستشفيات الصدر بعد تحويلها لـ«عزل» خلال أسبوعين تدريجيًا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تسليم عدد من مستشفيات المرحلة الأولى من تطوير وتأهيل مستشفيات الصدر وتحويلها إلى مستشفيات عزل خلال أسبوعين، حيث سيتم تسليم المستشفيات التى تم تجهيزها بشكل تدريجى، لافتة إلى أن هناك تشديدات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى.وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن المستشفيات التى يتم تجهيزها ضمن المرحلة الأولى تشمل "مستشفى صدر العباسية، صدر إمبابة، صدر شبين الكوم، صدر دمياط، صدر المعمورة، صدر الإسماعيلية، صدر الفيوم، صدر أسيوط، وصدر قنا"، إلى جانب صدر الجيزة والتى دخلت الخدمة كمستشفى عزل.وأضافت أن خطة التطوير تشمل البنية التحتية للمستشفيات والمستلزمات الطبية والأدوية وتوفير كل الاحتياجات من الأجهزة الطبية والقوى البشرية المدربة ونظم المعلومات بالمستشفيات.وأشارت إلى أنه يتم رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات والتى تشمل أعمال الصرف الصحى والكهرباء وشبكات الغاز رفع كفاءة أعمال الدهانات الداخلية وتنسيق ونظافة الموقع العام، وبالتوازى يتم توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأسرة الرعاية المركزة وتجهيزات الأشعة وأجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز والأشعات المقطعية والاشعات المتنقلة على الصدر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة، ودعم المعامل فى المستشفى بأجهزة تحاليل وPCR الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.وأضافت المصادر أنه من المقرر فى أعمال تطوير مستشفيات المرحلة الثانية بعد تسليم المرحلة الأولى وستشمل المرحلة 9 مستشفيات من المقرر تجهيزها خلال شهرين، وتضم المرحلة الثانية مستشفيات "صدر دمنهور - صدر المحلة - صدر المنصورة - صدر الزقازيق - صدر كوم الشفافة - صدر منوف - صدر بورسعيد - صدر بنى سويف - صدر أسوان".