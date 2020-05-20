رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: بدء تسليم مستشفيات الصدر بعد تحويلها لـ«عزل» خلال أسبوعين تدريجيًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:59 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن بدء تسليم عدد من مستشفيات المرحلة الأولى من تطوير وتأهيل مستشفيات الصدر وتحويلها إلى مستشفيات عزل خلال أسبوعين، حيث سيتم تسليم المستشفيات التى تم تجهيزها بشكل تدريجى، لافتة إلى أن هناك تشديدات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن المستشفيات التى يتم تجهيزها ضمن المرحلة الأولى تشمل "مستشفى صدر العباسية، صدر إمبابة، صدر شبين الكوم، صدر دمياط، صدر المعمورة، صدر الإسماعيلية، صدر الفيوم، صدر أسيوط، وصدر قنا"، إلى جانب صدر الجيزة والتى دخلت الخدمة كمستشفى عزل.

وأضافت أن خطة التطوير تشمل البنية التحتية للمستشفيات والمستلزمات الطبية والأدوية وتوفير كل الاحتياجات من الأجهزة الطبية والقوى البشرية المدربة ونظم المعلومات بالمستشفيات.

وأشارت إلى أنه يتم رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات والتى تشمل أعمال الصرف الصحى والكهرباء وشبكات الغاز رفع كفاءة أعمال الدهانات الداخلية وتنسيق ونظافة الموقع العام، وبالتوازى يتم توفير التجهيزات الطبية الخاصة بأسرة الرعاية المركزة وتجهيزات الأشعة وأجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز والأشعات المقطعية والاشعات المتنقلة على الصدر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة، ودعم المعامل فى المستشفى بأجهزة تحاليل وPCR الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه من المقرر فى أعمال تطوير مستشفيات المرحلة الثانية بعد تسليم المرحلة الأولى وستشمل المرحلة 9 مستشفيات من المقرر تجهيزها خلال شهرين، وتضم المرحلة الثانية مستشفيات "صدر دمنهور - صدر المحلة - صدر المنصورة - صدر الزقازيق - صدر كوم الشفافة - صدر منوف - صدر بورسعيد - صدر بنى سويف - صدر أسوان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

الإسماعيلية تعزل عمارة في حي «الخامسة»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

«رسائل موبايل وصور».. تهنية عيد الفطر 2020

النظام الغذائى الغنى بالألبان يُقلل مستويات السكر

علاج ضغط الدم المرتفع يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

الإمارات تطلق أول مسبار عربى لاستكشاف المريخ.. فى يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين

«مصر المحروسة» تطلق مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

«دار روايات» تُصدر مختارات للشاعرين «هربرت وآشبرى»