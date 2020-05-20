رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة تُحذر الذاهبين إلى الجونة والساحل: «فيه كارثة»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:47 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، بسببب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة يوم الثلاثاء أعلى معدل إصابة وهو 720 حالة إصابة.

وقالت بسمة وهبة خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "أنا تعبت، من الكلام عن كورونا، كورونا لا تفرق بين المناصب والشخصيات، ولا علاقة لها بالقرابة والصداقة، مش عشان صديقي وقريبي مش هيعديني، أنا تعبت من التنبيه بمخاطر الفيروس كل يوم، والناس مش مهتمة، والناس بتجهز من الآن للذهاب إلى الجونة والساحل والمصايف وتتفق على العزومات واللقاءات".

وأضافت: "الناس بيجهزوا للجونة والساحل والخروجات وناسيين كورونا ومش فاكرين غير العيد، افتكروا لما ترجعوا أنه هيكون فيه كارثة، إحنا وصلنا لأعلى معدل يومي، والكورونا لا علاقة لها بصداقة وقرابة".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبى يعلن تحريك قواته فى طرابلس

الإسماعيلية تعزل عمارة في حي «الخامسة»

طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والقاهرة 43

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20-5-2020 فى محافظات مصر

«ابن عربى» المغربية تعود بأغنية «بح بالغرام» بعد غياب سنتين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-5-2020

أوركسترا أوكرانى بالكمامات يسجل حفلًا مع تخفيف العزل العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«الأردنية للأفلام» تعرض فيلم «بتوقيت القاهرة».. غدًا

أشهر عالم صيني في مكافحة الفيروسات يقدم نصائح ذهبية للوقاية من كورونا

الصوفية مقابل الحداثة.. حفل لـ«التهامي» و«فتحي سلامة» غدًا

حوار حول العلمانية 4.. فرج فودة يقصف جبهة الشيخ حافظ سلامة