بسمة وهبة تُحذر الذاهبين إلى الجونة والساحل: «فيه كارثة»

انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، بسببب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة يوم الثلاثاء أعلى معدل إصابة وهو 720 حالة إصابة.وقالت بسمة وهبة خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "أنا تعبت، من الكلام عن كورونا، كورونا لا تفرق بين المناصب والشخصيات، ولا علاقة لها بالقرابة والصداقة، مش عشان صديقي وقريبي مش هيعديني، أنا تعبت من التنبيه بمخاطر الفيروس كل يوم، والناس مش مهتمة، والناس بتجهز من الآن للذهاب إلى الجونة والساحل والمصايف وتتفق على العزومات واللقاءات".وأضافت: "الناس بيجهزوا للجونة والساحل والخروجات وناسيين كورونا ومش فاكرين غير العيد، افتكروا لما ترجعوا أنه هيكون فيه كارثة، إحنا وصلنا لأعلى معدل يومي، والكورونا لا علاقة لها بصداقة وقرابة".وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.