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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مبروك عطية: فى عهد النبى حلت ليلة القدر يوم 24 رمضان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:36 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن عدم تحديد يوم معين لليلة القدر ليس للحيرة، وإنما المقصود منه ترقبها.

وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ليلة القدر لا تأتي في ليال الوتر فقط، مشيرًا إلى أنه في عهد النبي محمد جاءت ليلة 24، مع ظهور جميع علامات ليلة القدر، مشبرًا إلى أن العشر ليال الأخيرة من رمضان يمكن أن تكون أي ليلة فيهم هي ليلة القدر.

وأكد "عطية"، أن من أفضل الأدعية في هذه الليلة دعاء "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا"، و"سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلمات ورضا نفسه"، هو أيضًا من أفضل الأدعية التي أوصى بها النبي -صلي الله عليه وسلم- زوجته.

وأوضح "عطية"، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن من أدرك رمضان ولم يفز بالجنة فهو خاسر، وأن من أحب الأعمال وأفضلها للفوز بالجنة، هو الاهتمام بالوالدين في كبرهم.

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