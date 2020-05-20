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أحمد موسى عن زحام الأسواق: الوضع الصحى خطير (فيديو)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:15 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى إن أسواق الموسكي والعتبة شهدت زحاما اليوم رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لما نشوف المشهد ده بنقول ده كرم من ربنا إننا موصلناش لألفي حالة".

وناشد "موسى" المواطنين البقاء في المنازل قائلا: "حتى لو رايح الساحل الشمالي هتقعد في غرفة الفندق، مفيش شواطئ والداخلية ستطبق القانون على المخالفين".

وأضاف: "جميع أسواق المحافظات تشهد زحاما وليست القاهرة فقط، ليه بنحط النظام الصحي تحت ضغط، الوضع الصحي في غاية الخطورة".

ووجه رسالة إلى المواطنين قائلا: "نازل السوق تعمل إيه، مفيش عيد غير إننا نقول لبعض كل سنة وإنتو طيبين".

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