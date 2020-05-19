استغلالا لحظر التجوال.. حملات نظافة وتطهير بمدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس مدينة 6 أكتوبر، استمرار حملات النظافة بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا، لرفع نظافة الشوارع والقضاء على أي مخلفات ما يساهم في القضاء على انتشار الأوبئة.وأعلن رئيس جهاز 6 أكتوبر، شن حملة نظافة مسائية وتطهير وتغير الصناديق ورفع كافة تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، مع تفريغ وتغير وتطهير الصناديق بالمدين.وأكد الشربيني، استمرار حملات النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا بكافة الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.