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أسرار عمل كحك العيد مثل الجاهز تماما

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:57 ص
أسرار عمل كحك العيد
أسرار عمل كحك العيد
سارة ساويرس
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يقدم لكم «الدستور» وصفة الشيف ميرفت الدسوقى للحصول على كحك العيد مثل الكحك الجاهز الذى يتم بيعه فى أكبر محلات الحلوي.

وتفصلنا أيام قليلة على عيد الفطر المبارك، حيث الأجواء المليئة بالفرحة والبهجة، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) إلا أن البيوت المصرية لم تتخل عن عاداتها في عمل الكحك كأحد مظاهر العيد المفرحة الذي لا يمكن أن يمر بدونه.

وتتحدث اليوم لـ"الدستور" شيف مرفت الدسوقي، خبيرة بعلم الشكولاتة والحلويات، لتعطينا من أسرارها لعمل كحك العيد مثل الجاهز تماما. 

طريقة عمل كحك العيد مثل الجاهز


مقادير كحك العيد

1000 جم دقيق (6 كوب دقيق).
550 جم زبدة أو لو سمنة 450 جم سمنة.
كيس بيكنج بودر أو كيس خميرة.
80 ملل لبن (كوب إلا ربع لبن).
رشة ملح.
700 جم عجوة + 120 جم زبدة.
المجموع 2450 جم.


طريقة عمل كحك العيد
- ينخل الدقيق والبيكنج بودر والملح.
- يضاف لهم الزبدة أو السمنة وتدعك وتخلط جيدا حتى يتشرب السمن تماما ويمتزج مع الدقيق.
- فكلما زاد الخلط بين الدقيق والزبدة كلما ضمنا نجاح ونعومة الكحك.
-يضاف اللبن ويخلط مع الخليط السابق شرط أن لا نخلط العجين فترة طويلة.
-يقطع العجين إلى كور صغيرة في حجم عين الجمل الصغير.
-أذا أردنا حشو الكحك بالعجوة يجب خلطها بالزبدة وتسوى مدة 5 دقائق على نار هادئة جدا.
-تكور حجم البندقة الكبيرة وتحشى داخل اللكحك.
- التسوية 180 مئوية من 15-20 دقيقة.

توصيات الشيف مرفت للحصول على كعك العيد الممتاز

يجب تسخين الفرن جيد جدا قبل دخول الكحك لضمان تسوية جيدة.
يجب خروج الكحك ولونة أصفر فاتح جدا.
في حالة استعمال الخميرة تضاف إلى اللبن درجة الغرفة وتقلب حيدا ثم تضاف إلى خليط الدقيق والزبدة.
كثرة ضرب الدقيق مع الزيدة يعطى كحك ناعم.
كثرة ضرب الدقيق والزبدة بعد إضافة السوائل يعطى كحك ناشف.
تجنب النار الهادئة أثناء التسوية لانها تساعد في تيبس الحشوة الداخلية والكحك.

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