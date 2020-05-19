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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:41 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم بمعدل 200 إصابة جديدة عما سجلته الوزارة أمس، حيث سجلت اليوم 720 حالة جديدة بفيروس كورونا فى قفزة كبرى عن الأيام والأسابيع الماضية.

وأوضحت المصادر، أن جميع الحالات التى سجلتها وزارة الصحة من المخالطين للحالات الإيجابية، لافتة إلى أن زيادة إجراءات الترصد والتقصي لوزارة الصحة ساهم في اكتشاف عدد أكبر من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن التوسع في إجراء تحاليل PCR بالمستشفيات ساهم في الكشف عن المرض بين المشتبه فيهم، حيث يتم إجراء 4 آلاف تحليل بالمعامل المركزية مما ساهم فى زيادة عدد الحالات المصابة، إلى جانب التوسع فى تعميم تعريف حالات اشتباه بفيروس كورونا، وإضافة تحاليل صورة الدم الكاملة، وأشعة على الصدر للكشف عن الالتهاب الرئوى من عدمه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت منذ قليل عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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