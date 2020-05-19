«الداخلية العراقية»: قرارات مهمة الخميس لدعم حقوق المواطنين

أكد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستتخذ الخميس المقبل، قرارات مهمة تدعم حقوق المواطن وتحد من التصرفات الفردية لبعض أفراد القوات الأمنية التي تنتهك حقوق المواطن.وقال معن في تسجيل صوتي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن "جميع التصرفات الفردية لأفراد القوات الأمنية التي تنتهك حقوق الإنسان مرفوضة".وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية يؤكدان على حقوق الإنسان ويرفضان الإساءة إلى المواطنين".