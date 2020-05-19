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سياسي

طلب إحاطة بشأن تزاحم المواطنين أمام مستودعات الغاز

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:35 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن تزاحم المواطنين أمام مستودعات أسطوانات الغاز بالمناطق الشعبية وخطورة ذلك على زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت مايسة في طلبها أنه في ظل اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومحاولة السيطرة على أماكن التكدسات والازدحام والتجمعات، تظهر يوميا مشاهد طوابير المواطنين أمام مستودعات أسطوانات الغاز لشرائها بأسعار مخفضة بالمناطق الشعبية.

وأشارت إلى أن مستودعات أسطوانات الغاز تشهد تزاحما كثيفا من قبل المواطنين، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ووجود عدد كبير من المواطنين أمام تلك المستودعات دون اتخاذ أي من إجراءات الوقاية لمكافحة فيروس كورونا، من قبل القائمين على المستودع، فالجميع يعمل دون كمامات أو قفازات.

وأكدت أن هذا سيسهم في زيادة معدل الإصابات بالفيروس، وزيادة فرص انتقال العدوى، لا سيما وأن المواطنين يصطفون أمام المستودعات دون أخذ احتياطات السلامة بالنسبة لترك مسافات تباعد بين كل مواطن والآخر، والاختلاط المباشر والاحتكاك باليد.

وتابعت: «على الرغم من أن شركة بوتاجاسكو تقوم بتعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية بالشركة، وهذا قبل تداولها للمواطنين حرصًا منها على سلامة المواطنين، فهذه الجهود يتم إهدارها بمجرد فتح أبواب المستودعات للمواطنين، وتزاحمهم بطريقة سلبية تتنافى مع كافة إجراءات السلامة والوقاية».

وطالبت بتوفير كافة احتياطات السلامة والوقاية داخل المستودعات، والمحافظة على مسافات التباعد، وإيجاد آلية لمنع تزاحم المواطنين، وتواجدهم بالاكتفاء بتسليم الاسطوانات للموزعين ويتم توصيلها للمنازل بسعر موحد حتى لا يتم استغلال المواطنين.

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