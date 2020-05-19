الجيش الليبي: الأيام القادمة ستحمل مفاجآت للسراج وتركيا

أكد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت لفائز السراج، رئيس حكومة، والمعركة ستبقى مستمرة لدحر الإرهاب.وقال المسماري، في حوار مع قناة "الحدث"، الثلاثاء، أن قوات الجيش التي كانت في قاعدة "الوطية" انسحبت إلى مناطق قريبة تحت سيطرة الجيش.وكشف المسماري، عن أن صاروخ أطلق من بارجة تركية استهدف إحدى منظومات الجيش الصاروخية في قاعدة الوطية، مشيرا إلى أنهم سحبوا كل الأسلحة الثقيلة الصالحة للعمل من قاعدة الوطية.وأضاف: "الغارة التي شنها الجيش على (الوطية) هدفها منع الميليشيات من استخدام بعض المنشآت".وتعليقا على تهنئة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، لفائز السراج، اليوم، بشأن السيطرة على الوطية، قال المسماري إن الغنوشي لم يهنئ السراج كرئيس للبرلمان، وإنما كزعيم في تيار الإخوان بتونس.يذكر أن ميليشيات الوفاق بدعم تركي والمرتزقة السوريين سيطرت على قاعدة الوطية الجوية، أمس، فيما أكد الجيش الليبي أنه نفذ انسحابا تكتيكيا لإخلاء القاعدة من الأسلحة والجنود، مؤكدا أنه أعاد ترتيب تمركزاته في طرابلس، وأنه مستمر في مكافحة الإرهاب وطرد العدوان التركي.وأكد الجيش الليبي تعرض قاعدة الوطية لقصف من قبل البوارج الحربية التركية المتمركزة في البحر المتوسط، بجانب مشاركة الطيران المسير، وسط صمت من المجتمع الدولي على العدوان التركي.