رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: الأيام القادمة ستحمل مفاجآت للسراج وتركيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:19 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
طباعة
أكد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت لفائز السراج، رئيس حكومة، والمعركة ستبقى مستمرة لدحر الإرهاب.

وقال المسماري، في حوار مع قناة "الحدث"، الثلاثاء، أن قوات الجيش التي كانت في قاعدة "الوطية" انسحبت إلى مناطق قريبة تحت سيطرة الجيش.

وكشف المسماري، عن أن صاروخ أطلق من بارجة تركية استهدف إحدى منظومات الجيش الصاروخية في قاعدة الوطية، مشيرا إلى أنهم سحبوا كل الأسلحة الثقيلة الصالحة للعمل من قاعدة الوطية.

وأضاف: "الغارة التي شنها الجيش على (الوطية) هدفها منع الميليشيات من استخدام بعض المنشآت".

وتعليقا على تهنئة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، لفائز السراج، اليوم، بشأن السيطرة على الوطية، قال المسماري إن الغنوشي لم يهنئ السراج كرئيس للبرلمان، وإنما كزعيم في تيار الإخوان بتونس.

يذكر أن ميليشيات الوفاق بدعم تركي والمرتزقة السوريين سيطرت على قاعدة الوطية الجوية، أمس، فيما أكد الجيش الليبي أنه نفذ انسحابا تكتيكيا لإخلاء القاعدة من الأسلحة والجنود، مؤكدا أنه أعاد ترتيب تمركزاته في طرابلس، وأنه مستمر في مكافحة الإرهاب وطرد العدوان التركي.

وأكد الجيش الليبي تعرض قاعدة الوطية لقصف من قبل البوارج الحربية التركية المتمركزة في البحر المتوسط، بجانب مشاركة الطيران المسير، وسط صمت من المجتمع الدولي على العدوان التركي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

لأول مرة.. تغريم سائق ميكروباص 500 جنيه لعدم ارتدائه كمامة

وزير التنمية المحلية: لم أصافح المحافظ المصاب بكورونا

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

خبير بلجيكي يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

هشام عزمي ناعيًا صالح كامل: كان عاشقًا لمصر وشعبها

شهيد الكلمة.. قصة شجرة نبتت من دماء فرج فودة

الخليفة.. الحلقة 23 من رواية «الصديق أبوبكر»

الحلقة 22 من رواية «الصديق أبو بكر».. يوم وفاة النبى