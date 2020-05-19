كليتشدار أوغلو: حكومة أردوغان تكرر سيناريو اعتقالات انقلاب 2016

اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، أن الحكومة التركية تسجن كل من يعارضها من المحامين والأكاديمين والشباب وكبار السن، مشيرًا إلى أن مثقفي المجتمع يدفعون الثمن خلال فترات الانقلابات، وهو ما تعيشه بلاده حاليا.جاء ذلك خلال حديث كليتشدار أوغلو مع 82 شابًا في تركيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ذكرى الاحتفال بعيد الشباب والرياضة 19 مايو وإحياء ذكرى كمال أتاتورك.وتحدث كليتشدار أوغلو على مشكلة البطالة بتركيا قائلًا: "نرى مشكلة البطالة واحدة من أكثر المشاكل في تركيا. نعتقد أن العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات هم المشكلة الأكثر خطورة. لأن البطالة تخلق اليأس لدى الشباب".وعلق كليتشدار أوغلو على اعتقال رئيس فرع الشباب بأحد مقاطعات مدينة أضنة إرن يلدريم قائلًا: "ألقى أردوغان كلمة على شاشات التلفزيون. وجاءت من تلك الكلمة تعليمات باعتقال يلدريم وتم اعتقاله ووضعه بالسجن. ما حدث في الانقلاب العسكري في تركيا يحدث الآن" -في إشارة إلى مسرحية الانقلاب المزعوم في العام 2016، وما تبعه من إجراءات استبدادية فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.