النيابة تستعلم عن مصابى حادث دائرى المعادى وتستمع للشهود

النيابة تستعلم عن مصابى حادث دائرى المعادى وتستمع للشهود
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:55 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث دهس سيارة نقل عددًا من السيارات الملاكي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين، أعلى دائري المعادي.
وتستمع النيابة لعدد من شهود العيان في الواقعة.
وكانت النيابة قد قررت ندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ علي كاميرات المراقبه بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.
وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم مقطورة بعدد من السيارات أعلى دائري المعادي، بسبب السرعة الزائدة لسيارة نقل صغيرة تحمل مواد بناء «زلط»، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة جهة اليسار مما أدى إلى وقوع الحادث والتصادم.
وبينت المعاينة الأولية للحادث مصرع شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة من الحادث.
كما دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، وتم حجز السائق المتسبب في الواقعة للعرض على النيابة.
وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات في كل سيارة تصادمت مع المقطورة، ووقع الحادث أعلى منطقة البساتين اتجاه المنيب، وسبب شللا مروريا كبيرا بالطريق.
وعلى الفور هرع عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وتم نشر الخدمات المرورية وانتقال قيادات إدارة المرور وأجهزة الأمن وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
وتستمع النيابة لعدد من شهود العيان في الواقعة.
وكانت النيابة قد قررت ندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ علي كاميرات المراقبه بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.
وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم مقطورة بعدد من السيارات أعلى دائري المعادي، بسبب السرعة الزائدة لسيارة نقل صغيرة تحمل مواد بناء «زلط»، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة جهة اليسار مما أدى إلى وقوع الحادث والتصادم.
وبينت المعاينة الأولية للحادث مصرع شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة من الحادث.
كما دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، وتم حجز السائق المتسبب في الواقعة للعرض على النيابة.
وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات في كل سيارة تصادمت مع المقطورة، ووقع الحادث أعلى منطقة البساتين اتجاه المنيب، وسبب شللا مروريا كبيرا بالطريق.
وعلى الفور هرع عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وتم نشر الخدمات المرورية وانتقال قيادات إدارة المرور وأجهزة الأمن وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الحادث.