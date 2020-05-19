النيابة تستعلم عن مصابى حادث دائرى المعادى وتستمع للشهود

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث دهس سيارة نقل عددًا من السيارات الملاكي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين، أعلى دائري المعادي.وتستمع النيابة لعدد من شهود العيان في الواقعة.وكانت النيابة قد قررت ندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ علي كاميرات المراقبه بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم مقطورة بعدد من السيارات أعلى دائري المعادي، بسبب السرعة الزائدة لسيارة نقل صغيرة تحمل مواد بناء «زلط»، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة جهة اليسار مما أدى إلى وقوع الحادث والتصادم.وبينت المعاينة الأولية للحادث مصرع شخص وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة من الحادث.كما دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق، وتم حجز السائق المتسبب في الواقعة للعرض على النيابة.وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات في كل سيارة تصادمت مع المقطورة، ووقع الحادث أعلى منطقة البساتين اتجاه المنيب، وسبب شللا مروريا كبيرا بالطريق.وعلى الفور هرع عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وتم نشر الخدمات المرورية وانتقال قيادات إدارة المرور وأجهزة الأمن وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الحادث.