مقتل وإصابة 3 عراقيين في انفجار عبوة ناسفة ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة انفجرت أثناء مرورها ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد.وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، مبينًا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب.