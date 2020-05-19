الصحة الفلسطينية تحذر من عودة الأوضاع للمربع الأول

حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة، من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الأول إذا ما استمر الاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وتطبيق القواعد الصحية المشروطة لتفادي نقل عدوى انتشار فيروس كورونا.وأوضح الشخرة في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أنه تم سحب 350 عينة جديدة لمخالطين المصابين بالفيروس في بيت أولا ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة، موضحا أنه حتى اللحظة لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع متزايد بأعداد المصابين جراء المخالطة.وأكد الشخرة أن هذه النسبة قد تزداد إذا لم يتم الالتزام بالحجر والتعاون مع طواقم الطب الوقائي المنتشرة بالمحافظات، سيما مع اقتراب دخول 30 ألف عامل خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم من منطقة الخليل، وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية.وأكد الشخرة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها في جميع المحافظات وتتابع عن كثب المناطق التي تم الاحتكاك بها مع المصابين سيما منطقة بيت أولا التي سجلت حتى مساء أمس إصابتين جديدتين لسيدتين من البلدة.