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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الفنان التشكيلي صلاح الأطرش

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:27 م
صلاح الأطرش
صلاح الأطرش
نعمات مدحت
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نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان المقدسي الفلسطيني صلاح الأطرش الذي وفاته المنية صباح اليوم في مدينة القدس المحتلة عن عمرٍ ناهز 75 عامًا.

وعبرت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف - في بيان - عن حزنها البالغ، لافتة إلى أن رحيل الأطرش خسارة للثقافة الفلسطينية وللحركة الفنية التشكيلية التي أبدع الأطرش من خلالها في تقديم القدس وتفاصيل الحياة اليومية فيها.

واعتبر أبو سيف أن أعمال الأطرش الخاصة عن القدس هي محطة من محطات مواجهة الاحتلال في تهويد القدس وتزوير معالمها وشواهدها التاريخية العربية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان المقدسي صلاح الأطرش ترك العديد من الأعمال الفنية التي أبدع في رسمها، وكانت هي روايته الفنية والتشكيلية التي كرّسها من أجل الدفاع عن القدس وتاريخ القدس وحكاية الناس فيها.

وولد الراحل الفنان صلاح الأطرش في مدينة القدس العام 1945، ودرس اللغة العربية في جامعة القاهرة وتخرج منها في العام1967 وعمل مسؤولًا لدائرة الفنون في جامعة القدس المفتوحة في محافظة العاصمة القدس، وحصل على جائزة أفضل فنان تشكيلي في مهرجان زهرة المدائن الثالث العام 2011.

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