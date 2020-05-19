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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 14 طن زيت طعام فاسد بالجيزة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:03 م
زيت طعام
زيت طعام
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 14 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، بداخل مصنع غير مرخص بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحب مصنع مواد غذائية "دون ترخيص"، بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمى ومجهول المصدر، بعد عزل الشوائب منه وإضافة مواد كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته فى عبوات، مدخلًا الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين محدثًا أضرارًا كبيرة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير شرعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المصنع على (4 أطنان زيت طعام معبأة داخل 4 تنكات- 10 آلاف زجاجة زيت سعة 1 كيلوجرام- 2000 كرتونة فارغة- 800 غطاء وملصق) وبلغ إجمالى المضبوطات 14 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وبمواجهة صاحب المصنع أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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