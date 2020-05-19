خيانة ودهاء.. تجديد حبس المتهمين بقتل تاجر فى بدر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة بتجديد حبس سيدة وعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل زوج المتهمة والتخلص منه داخل سيارته بمدينة بدر.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن أنَّه توفي نتيجة جرح ذبحي بالرقبة بواسطة سلاح أبيض تسبب في حدوث كسر في عدد من فقرات الرقبة نتج عنها نزيف شديد وانسداد مجرى الهواء، واعترفت المتهمة «ن. ع» باستعانتها بعشيقها للتخلص من زوجها ليتمكنا من الزواج والاستمتاع بأمواله والحصول على محلات الدواجن التي يمتلكها بمدينة بدر والقاهرة الجديدة.وقالت المتهمة: «حضرت مع زوجي من محافظة أسيوط للسكن بالقاهرة وتحملت معه كل الصعاب برغم شخصيته ومعاملته السيئة لي وتهديداته الدائمة بالزواج مرة أخرى حتى تعرفت على المتهم الثاني على أحد الجروبات الخاصة بمدينة بدر وبدأت بيننا قصة حب وقررت الطلاق لأتزوج منه لكنه رفض وطلب مني الاستمرار مع زوجي لأنه يعاني من أزمة مالية ولا يستطيع الزواج مني في الوقت الحالي، فجاء في ذهننا التخلص من زوجي للحصول على أمواله والمحلات الخاصة به وبدأنا في التخطيط للجريمة منذ شهر وبدأت إبلاغ المتهم الثاني بكل تحركات زوجي».وتابعت: «يوم الواقعة استدرجه المتهم الثاني بمكالمة هاتفية وأوهمته بأن يريد مقابلته للاشتراك معه في مشروع واتفقا معه على مقابلته بطريق الروبيكي وفور وصوله قام المتهم الثاني بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض وقام بوضعه في السيارة وتركه وغادر».وأقر شهود عيان بأنهم وجدوا السيارة على الطريق وكانت واقفة بطريقة لافتة للنظر، وظنوا أنه لا يوجد أحد بها، فقرروا فتحها للحصول على أوراق صاحبها فوجدوا الجثة وبحوزته أوراقه الشخصية ومبلغ 9 آلاف جنيه.وكان فريق من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، انتقل لمعاينة موقع العثور على الجثة بمدينة بدر، وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة، بعد أن تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، يفيد بعثور الأهالى على الجثة داخل السيارة.