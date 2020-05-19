الأجهزة الأمنية تضبط 963 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها لضبط السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى.و أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 963 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 9 قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 332 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتي من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذلك توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.