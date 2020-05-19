«بروكسيل» تدعم منظمة الصحة العالمية بعد انتقادات ترامب

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لمنظمة الصحة العالمية بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكان ترامب قد اتهم في تصريحات سابقة اليوم منظمة الصحة العالمية بأنها تجاهلت تقارير حول انتشار كورونا بمدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار الفيروس.وهدد ترامب بوقف التمويلات المخصصة للمنظمة العالمية ودراسة تجميد عضوية بلاده في حال لم تتعهد المنظمة بإجراء تحسينات جوهرية.وأعطي ترامب منظمة الصحة 30 يومًا مهلة لإجراء التحسينات أو وقف التمويلات.