لليوم الثاني.. الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

خرق طيران الاحتلال مجددًا الأجواء اللبنانية، ونفذ طلعات فجر اليوم الثلاثاء فوق المناطق الجنوبية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم، بأن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية فجر اليوم، من فوق بلدة كفركلا الجنوبية وصولًا حتى بلدة شكا، ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة، وفقًا لوكالة سانا السورية.يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية أمس الإثنين.