ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن عدد البريطانيين الذين يسعون للحصول على إعانات بطالة، قد ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى حد له على الإطلاق، حيث أدى قرار الإغلاق المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى تعرض اقتصاد المملكة المتحدة لموجات صدمة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطنية قوله اليوم الثلاثاء، إن مطالبات إعانات البطالة ارتفعت بواقع 856 ألفًا و500 طلب، لتزيد بذلك على أكثر من مليوني طلب في شهر أبريل.وقد ارتفعت نسبة المطالبين بالحصول على إعانات إلى 5.8%، لتكون بذلك أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من 20 عامًا.ويتسبب إغلاق الاقتصاد الذي بدأ في 23 من مارس الماضي، في حدوث خسائر فادحة، مما يدفع المملكة المتحدة إلى ما قد تكون فترة الركود الأعمق بالنسبة لها خلال ثلاثة قرون.