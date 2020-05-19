13 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أمس الإثنين فى حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى الإجمالي عند 263 حالة.وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 13 حالة إصابة جديدة منذ منتصف ليلة يوم الأحد حتى منتصف ليلة يوم الإثنين ليرتفع الإجمالي إلى 11078 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.ومن بين الـ13 حالة، كانت 9 حالات لانتقال العدوى داخليًا. وحسب المناطق، جاءت 6 حالات في سول وحالتان في إنتشون وحالة واحدة في إقليم كيونج كي.وكانت الـ4 حالات المتبقية واردة من الخارج. وتم اكتشاف كل الحالات الواردة في أولسان. ولم يتم اكتشاف أي حالة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.وتمكنت السلطات الصحية من التصدي لانتقال الوباء بصورة هائلة من حالات الإصابة الجماعية الناجمة من الملاهي الليلية في حي إيتوان، غير أنها لم تخفف حالة التأهب بعد أن تم اكتشاف مريض فيتنامي بعد 16 يومًا من زيارته لأحد الملاهي المذكورة، مما يدل على إمكانية اكتشاف مصابين إضافيين في وقت لاحق.وعلى وجه الخصوص، تراقب السلطات الصحية الأوضاع بعد أن ظهرت حالة الإصابة لدى ممرضة في غرفة العمليات بمستشفى سامسونج سول العام في جنوب سيول، وهو واحد من أكبر المستشفيات الخمسة في البلاد، ولم تعرف طريقة إصابتها، حيث تجري السلطات الصحية فحوصات على حوالي 200 من الطاقم الطبي والمرضى المخالطين لها.