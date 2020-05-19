سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 19-5-2020
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:39 ص
ياسمين محمودطباعة
تباين سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 19-5-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك المركزي 50.85 للشراء وللبيع 51.37.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 49.58 جنيه للشراء وللبيع 51.18 جنيه، أما بنك المركزي المصري فسجل 50.85 جنيه للشراء وللبيع 51.37 جنيه، وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.69 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.
وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 48.79 جنيه للشراء وللبيع 51.31 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي 48.73 جنيه للشراء وللبيع 50.82 جنيه، كما حقق بنك التعمير والإسكان 48.20 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.
وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 49.49 جنيه للشراء وللبيع 51.09 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.39 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.
كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 جنيه للشراء وللبيع 50.57 جنيه، أما بنك الكويتي الوطني فسجل 50.36 جنيه للشراء وللبيع 51.27 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.30 جنيه للشراء والبيع 51.11 جنيه، أما بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.43 جنيه و51.08 جنيه للبيع.
وأعلن البنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي).
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي أمس الإثنين، إن أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 375ر1%.
وكان "المركزي" الكويتي، أصدر في 11 مايو الجاري "سندات وتورق" بقيمة 160 مليون دينار كويتي "نحو 528 مليون دولار أمريكي".)
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أمام الجينه المصري
سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 49.58 جنيه للشراء وللبيع 51.18 جنيه، أما بنك المركزي المصري فسجل 50.85 جنيه للشراء وللبيع 51.37 جنيه، وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.69 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.
وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 48.79 جنيه للشراء وللبيع 51.31 جنيه، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي 48.73 جنيه للشراء وللبيع 50.82 جنيه، كما حقق بنك التعمير والإسكان 48.20 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.
وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 49.49 جنيه للشراء وللبيع 51.09 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.39 جنيه للشراء وللبيع 51.24 جنيه.
كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 جنيه للشراء وللبيع 50.57 جنيه، أما بنك الكويتي الوطني فسجل 50.36 جنيه للشراء وللبيع 51.27 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.30 جنيه للشراء والبيع 51.11 جنيه، أما بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.43 جنيه و51.08 جنيه للبيع.
وأعلن البنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي).
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي أمس الإثنين، إن أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 375ر1%.
وكان "المركزي" الكويتي، أصدر في 11 مايو الجاري "سندات وتورق" بقيمة 160 مليون دينار كويتي "نحو 528 مليون دولار أمريكي".)