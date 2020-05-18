الإحصاء: 17.7 ألف حالة طلاق خلال شهر.. وارتفاع معدلات الزواج

كشفت إحصائية رسمية حديثة، تراجع معدلات الطلاق فى مصر شهريًا إلى 17.7 ألف حالة طلاق خلال شهر ديسمبر الماضى مقارنة بحوالى 17.9 ألف حالة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وفى المقابل، أظهرت الإحصائية ارتفاع معدلات الزواج بين المصريين بنسبة 5.2% مؤخرًا لتسجل 60.8 ألف حالة زواج خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 57.8 ألف حالة زواج خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.يشار إلى أن مصر تسجل فى المتوسط 580 حالة طلاق يوميًا بمعدل 24 حالة طلاق لكل ساعة بين المصريين، بينما يقدر متوسط عدد حالات الزواج يوميًا بـ2431 حالة، بمعدل 101 حالة زواج كل ساعة.