النائب أحمد طنطاوي ينجو من حريق بمنزله في كفر الشيخ

نجا البرلماني أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، من حريق هائل نشب بمنزله الكائن بمدينة قلين، بعد نجدة الجيران له.وقال "طنطاوي"، على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، قائلا: الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران (الأهل) الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم، ولا أستطيع الرد على كل الاتصالات فلا داعي لأن يقلق الأحباب.. نحن ننعم بكرم اللطيف الخبير، والخسائر بسيطة وفي متاع الدنيا الزائل، وقد أكرمنا الله جميعًا بالسلامة.يذكر أن البرلماني قد غادر المستشفي من أيام قليلة عقب إصابته بالإجهاد الشديد حسبما ذكر.