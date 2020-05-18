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محافظات

تدشين مبادرة «فرحهم بالعيد» في الأقصر (صور)

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:20 م
مبادرة فرحهم بالعيد
مبادرة فرحهم بالعيد
هدى الأمير
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قامت مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، اليوم الاثنين، بتدشين مبادرة "فرحهم بالعيد"، داخل معرض شباب الخرجين التابع لديوان عام محافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت المؤسسة بتوزيع كراتين مواد غذائية وعبوات حلويات وكحك العيد وملابس جديدة على المستحقين من أسر الأيتام والعمالة الغير منتظمة التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

وأوضح أحمد السماك مدير مشروعات مؤسسة بوابتك للخير، أن المبادرة ستجوب قري محافظة الأقصر "إسنا وأرمنت الحيط والقرنة والبياضية وأرمنت الوابورات والأقصر والطود، كما ستشمل عدد من محافظات الوجه قبلي مثل أسوان وقنا كما ستصل إلى عدد من محافظات الوجه البحري.

وأضاف السماك، أن الهدف من المبادرة هو إدخال الفرحة على قلوب أطفالنا ببعض الاحتياجات التي قد تكون حرموا منها الفترة الماضية بسبب تأثر ذويهم من العمالة الغير منتظمة بظروف فيروس كورونا.

وأكدت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص ومدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني ومشاركة المؤسسات المساهمة في مساندة المتضررين ماديا من أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عمليات التوزيع يتم خلالها اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة المواطنين المستهدفين.

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