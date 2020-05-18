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محمد العسيري

سياسي

اقتراح برلماني بتعاقد «الصحة» مع مراكز العلاج الإشعاعي الخاصة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:11 م
إيناس عبدالحليم
إيناس عبدالحليم
إسلام نصير
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تقدمت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعاقد وزارة الصحة مع المراكز الطبية الخاصة المتخصصة لتوفير أجهزة العلاج الإشعاعي للسرطان بمراكز الأورام بأسعار مناسبة.

وأشارت عبدالحليم، في اقتراحها، إلى أن مراكز الأورام في مصر تعاني من نقص شديد في توافر أجهزة العلاج الإشعاعي للسرطان، وهذا يرجع إلى ارتفاع تكلفة شرائها التي تصل لملايين الجنيهات، ما يشكل عبئا كبيرا على وزارة الصحة في توفيرها لجميع مراكز الأورام سواء في القاهرة أو في الصعيد، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية وتوجيه جميع موارد الدولة في تطبيق إجراءات الوقاية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت أن مرضى السرطان الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، فالعلاجات التي يتم أخذها تعمل على إضعاف جهاز المناعة لديهم، ومن ثم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مما يشكل خطورة على حياتهم.

ولفتت أن العلاج الإشعاعي له أهمية كبيرة بالنسبة لمرضى السرطان، حيث إنه يقوم بإصابة الخلايا السرطانية، وكذلك الخلايا السليمة المحيطة في مجرى الإشعاع، وإعطاء جرعة الإشعاع المناسبة للورم، وحماية الأنسجة السليمة المحيطة بأقل الأضرار.

وتابعت: "يستخدم العلاج الإشعاعى في علاج السرطان في حوالي 70% من المرضى كعلاج جذري وحيد للمرض، أو كعلاج مصاحب للجراحة، كذلك يمكن استخدامه مع العلاج الكيميائي في الأورام المتقدمة".

واقترحت على وزارة الصحة بالتعاقد مع مراكز العلاج الإشعاعي الخاصة والمتوافر لديها الأجهزة لتوفيرها في مراكز الأورام على مستوى الجمهورية، بأسعار مناسبة.

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