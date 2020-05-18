وزير التعليم العالي: مصر شاركت بـ37 بحثا في مجال كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس السيسي وجه بدعم التجارب الإكلينيكية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا ثقة الرئيس في العلماء والباحثين المصريين.وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten» مع الإعلامي نشأت الديهي مساء الإثنين، أن مصر شاركت بـ37 بحثًا من خلال المراكز البحثية والجامعات المصرية في الأبحاث السريرية بمجال كورونا على مستوى القارة.وتابع: «مصر وحدها شاركت بـ 37 بحثا وقارة إفريقيا كلها 51 في حين أن إسرائيل شاركت بـ 16 بحث فقط».وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العلماء والباحثين المصريين في التعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ بدايتها.وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكلت لجنة متخصصة في علوم الفيروسات ومتخصصة في الأبحاث العلمية من أول الأزمة.وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك حراك كبير جدا في مجال الأبحاث في هذا المجال والرئيس اطلع على نتائج بعض هذه الأبحاث وعلى أبرزها وما إذا كانت هناك حاجة للدعم بأي شكل من الأشكال.