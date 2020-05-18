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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نواب «الإفطار الجماعي» يعتذرون: «كان ظرف طارئ»

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:05 م
نواب الإفطار الجماعي
نواب الإفطار الجماعي
أحلام عبدالرحمن
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اعتذر النائبان محمد سليم، نائب كوم أمبو، الذي أقام إفطارا جماعيا أمام منزله في القاهرة، والنائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، عن حضورهم في مائدة إفطار جماعي.

وقال محمد العماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن جلسة مجلس النواب انتهت الساعة الخامسة والنصف، فقال النائب محمد سليم "مش هتلحقوا، تعالوا افطرروا معايا في البيت، وجاب وجبات جاهزة، وكان فيه تباعد اجتماعي، حوالي 20 فرد في مكان يتسع لـ 200 شخص".

وأردف: "المشهد خطأ، لكن لم ندبره، ونقدم اعتذار للناس، باعتذر وأخطأت بدون قصد".

ومن ناحيته، قال النائب محمد سليم: "الموضوع قدري وليس مرتب له، لو مخالف للقانون بنعتذر، أنا بعتذر من هنا لأسوان".

ولفت سليم، إلى أن عائلته تمتلك 3 شقق فى شارع طلعت حرب بوسط البلد، وتقيم مائدة الرحمن منذ 6 سنوات، موضحًا أنه فى ظل جائحة كورونا جعل المائدة ترسل الطعام إلى روادها ولكن ما حدث بالأمس، كان ظرف طارئ، وتابع: "أنا عضو مجلس نواب يعنى خادم للشعب وأنا لم أخطئ لأننا اتبعنا إجراءات التباعد الاجتماعى".

وكانت قوات الأمن بالقاهرة قد تدخلت لفض حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه النائب محمد سليم، أمس، بحضور 25 نائبا، بينهم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فور ورود معلومات لها بالواقعة.

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