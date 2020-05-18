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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: «أوقاف القدس» هي صاحبة الاختصاص في إدارة شئون المسجد الأقصى

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:42 م
وزارة الخارجية وشؤون
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية
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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف كافة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين - إن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي التي قررت الإجراءات الوقائية في المسجد لمواجهة جائحة كورونا استنادًا إلى توافق مجلس أوقاف القدس.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري أن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أجرى مشاورات ومناقشة مستفيضة بين أعضائه حول سبل التعامل مع الجائحة، واتفق أن تنحصر الصلاة داخل المسجد على الأئمة والسدنة وموظفي إدارة الأوقاف المتواجدين يوميًا على رأس عملهم في الحرم مع رفع الآذان لجميع الصلوات وإقامة خطبة الجمعة، مشيرا إلى أن إدارة الأوقاف اتخذت قرارها حفاظًا على الصحة العامة.

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