اختتام مباحثات أمنية بين السودان وإثيوبيا.. وحمدوك يبعث رسالة لآبي أحمد

اختتمت اللجنة السياسية العالية المستوى بين السودان وإثيوبيا، أعمالها اليوم، في أديس أبابا بعد جولة اجتماعات استمرت يومين، ركزت على الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية.وأوضحت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ترأس وفد السودان خلال المباحثات، فيما ترأس وفد إثيوبيا ديكيم ميكونن، نائب رئيس مجلس الوزراء.وسلّم مانيس خلال الزيارة رسالة من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إلى نظيره الإثيوبي آبي أحمد.وشدد الاجتماع على التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وأهمية استمرار المداولات لخلق بيئة مواتية لحل المسائل الحدودية في الأطر الراهنة وبناءً على المستندات الموقعة المتفق عليها.وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية، وتمّ الاتفاق على تقوية التعاون لمجابهة الأنشطة الإجرامية، وتوفير الأمن في تلك المناطق، وتعزيز العلاقات بين البلدين.وأشارت الوكالة إلى اتفاق الجانبان على عقد اجتماع لاحق في الخرطوم في نهاية شهر يونيو المقبل.يذكر أن السودان أبلغت إثيوبيا في وقت سابق برفضها أي اتفاق ثنائي بينهما بشأم ملء سد النهضة مشترطة وجود اتفاق ثلاثي يضم مصر إلى جانبهم.