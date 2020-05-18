مجلس النواب يوافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وسط جدل حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددًا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع القانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعًا: "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".وانتقد عبدالعال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالًا للشركات الخاسرة، ولكن التزامًا منها بحقوق العمال تقدم دعمًا لتلك الشركات لكي يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس إلزامًا أن تقدم أموالًا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.