ليبيا: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المركز- في بيان اليوم الإثنين أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية- أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم، اليوم 178 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وجميعها خالية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن العدد الإجمالي للإصابات استقر عند 65 حالة.. بينما بلغ عدد المتعافين 35 شخصًا.. في الوقت الذي بلغ فيه العدد الإجمالي للوفيات 3 حالات.