المرور يعلن فتح طريق قنا الأقصر أمام السيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، أنه تم فتح طريق قنا اتجاه الأقصر أمام حركة المرور.وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور لوزارة الداخلية عن غلق عدد من الطرق الصحراوية بسبب وجود رياح محملة بالرمال والأتربة، وذلك حرصًا على حياة قائدي السيارات.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.