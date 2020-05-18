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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 14 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع بالطالبية

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:01 م
كمامات
كمامات
عمرو المزيدي – ندى حمدي
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك مصنع ملابس جاهزة غير مرخص؛ لقيامه بتصنيع كمامات من مواد رديئة ومجهولة المصدر، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة "دون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة الطالبية، بتصنيع كمامات من مواد رديئة ومجهولة المصدر تمهيدا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مالك المصنع، وبتفتيش المصنع المشار إليه عثر بداخله على "14000 قطعة "كمامة، دعامة كمامة" دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى، مستلزمات إنتاج"، وكذا 2 ماكينة كى "أدوات إنتاج".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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