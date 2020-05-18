محافظ بنى سويف يعتمد خرائط المخطط الاستراتيجى لمدينة ببا

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة ببا، تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية واعتماده من وزير الإسكان، مثنيًا على الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي أثمرت عن إنجاز المخطط الاستراتيجي.جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام، هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والمهندسة نانسى إبراهيم مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس مجدى ربيع مدير المركز الإقليمي لتخطيط شمال الصعيد.وأكد محافظ بنى سويف أهمية إنجاز الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات التي تمثل دعمًا للخطط التنمية ومرتكزًا رئيسيًا في مجال التنمية العمرانية وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مطالبًا بتكثيف العمل ومزيد من الجهد لنهو المخططات التفصيلية للمدن، الذي يدعم جهود الدولة في مجال مواجهة البناء العشوائى والتعديات، ويدعم الجهود التنفيذية في تسهيل إجراءات تراخيص البناء وغيرها من العوائد المهمة في مختلف المجالات.وأشار المحافظ إلى أن المخطط الإستراتيجى العام لمدينة ببا يتميز بزيادة قيد الارتفاع الخاص بهيئة عمليات القوات المسلحة إلى 27 مترًا، فضلًا عن شرط ارتفاع البناء مرتين عرض الشارع بما لا يجاوز قيود الارتفاعات الخاصة بالقوات المسلحة، مع مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة.واستعرض السكرتير العام الجهود المنفذة من خلال التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث كانت ترفع أولًا بأول لمحافظ بني سويف للتوجيه بما يلزم، مشيرا إلى أنه "تنفيذا لتوجيهات المحافظ"قد سبق وأن تم عقد جلسة استماع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لعرض المشروع الأولى المقترح للمخطط الاستراتيجي العام الجديد لمدينة ببا بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمع المدني والعشرات من المواطنين من مواطني ببا لمناقشتهم وإبداء الأراء ومحاولة تلبية رغباتهم فى حدود القانون، وبعد اعتماد محضر جلسة الاستماع، تم إرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستكمال باقي الإجراءات القانونية.