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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:00 م
درجة الحرار
درجة الحرار
عبير جمال
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قال الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن مصر ستكون من أعلى دول العالم في ارتفاع درجات الحرارة على الإطلاق خلال صيف 2020، موضحًا أن درجة الحرارة في القاهرة ودمنهور والمنصورة تصل إلى 45 م، وأسيوط 44 م وطنطا 45 م وشمال الدلتا 44 م.

وأضاف "فهيم" خلال حديثه لـ"الدستور" أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 – 21 مايو، يأتي نظرًا لتعرض الجمهورية لظاهرتين جويتين فى توقيت واحد، موضحًا أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وشدد على أن هذه الظاهرة من الممكن أن تؤدي في بعض الأحيان للوفاة وخاصة لكبار السن، أو عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة وأثناء الصيام، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين مصر ودول الخليج فى كمية الإشعاع الشمسي ونسبة الرطوبة وعدم وجود مساحات مفتوحة أو خضراء فى مدن مصر، وهناك لا يتعرضون مباشرة للحرارة - فكل شيء مكيف - لذلك في مصر التأثير أكبر وأخطر بمراحل.

قدم "فهيم" عدة نصائح لتجنب أضرار الموجة الحارة، وتجنب أضرارها:
- ممنوع خروج الأطفال وكبار السن فى الشوارع.
- عدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة.
-شرب كمية كبيرة من المياه بعد الإفطار حتى السحور.
- تخفيض المجهود البدني قدر الإمكان.
- التأكد من كهرباء العربية وخصوصا مراوح التبريد.
- التأكد من حالة كاوتش السيارة ومنسوب الهواء.
- عدم ملء تنك البنزين أكثر من النصف مع فصل الأوتوماتيك.
- الحرص على احتواء السحور على الخضروات والفواكه ومنع بالأملاح والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم.
- عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أي بند ويكون اللبس من القطن يغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء.
- عدم ترك الأجهزة والولاعات وزجاجات الكحول أو أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.
- تهوية زجاج السيارة حتى لا يتمدد الهواء الساخن داخل السيارة فيحدث تهشم للزجاج.

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