القليوبية: حظر دخول المصالح الحكومية بدون ارتداء كمامة

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارًا بحظر دخول أى مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، أو مديرية من مديريات الخدمات، والإدارات، والمقرات التابعة لها، وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء كمامة.وأضاف محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية اليوم، أنه كلف إدارات الأمن والشئون الادارية بكل المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم، مشيرا أنه فى حالة المخالفة يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.