وقف عضو هيئة تدريس لإعداده الأبحاث بدلا من الطلاب بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بإيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات النظرية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد وإحالته للتحقيق، وذلك لتوليه القيام بإجراء أوراق بحثية بدلًا عن الطلاب بكليته.وحذر الجمال، من أن أي محاولة لخرق قرارات مجلس الجامعة أو المساس بالعملية التعليمية أو الخروج عن النظم واللوائح الجامعية، مؤكدا أنه سوف يقابلها إجراءات حاسمة ورادعة من إدارة الجامعة والتي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على اسم الجامعة وحماية الطلاب والانحياز لصالح مستقبلهم.وناشد أبنائه من طلاب الجامعة بمختلف الكليات بصفة عامة ومن الكليات النظرية بصفة خاصة بعدم الانجراف وراء محاولات الغش والاستغلال من بعض المكتبات الخارجية أو حتى بعض المخالفين من داخل الجامعة مع ضرورة تعاونهم بالإبلاغ عن أصحاب تلك المبادرات والتي من شأنها الإضرار بهم أولًا.وأكد رئيس الجامعة، أن كافة الأبحاث المقدمة كبديل لامتحانات نهاية العام سوف يتم قياس جودتها العلمية عن طريق برنامج الاقتباس وسيتم رفض أي بحث تتجاوز نسبة الاقتباس به 60% وإعلان الطلاب راسب في هذه المادة.